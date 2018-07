Una modelo argentina enamoró al jugador más sexy del Mundial

Además de los nervios que vivió cada hincha argentino en el debut de la Selección nacional ante Islandia en el Mundial Rusia 2018, Rúrik Gíslason (30), un jugador del equipo europeo, causó furor en el redes y aumentó el número de seguidores de manera exponencial y en dos semanas pasó de tener 30.000... ¡a 1.200.000 en Instagram!

Ante las repercusiones y las sensaciones que despertó entre el público, el jugador del SV Sandhausen, equipo alemán de la segunda división de la Bundesliga, había hecho un guiño virtual a sus flamantes admiradores, tras quedar eliminado del Mundial. "Ahora es el momento de unas vacaciones. ¿A dónde debería ir? Sudamérica parece un destino divertido", expresaba por aquel entonces.

Con 1,84 metros de estatura, pelo rubio largo, generosa barba, ojos verdes y cuerpo torneado y tatuado, el 19 de Islandia parece haberse interesado por una modelo mendocina, quien llamó su atención en medio de un descanso en una paradisíaca pileta de un hotel en Miami.

Así se difundió, a través de unos videos que compartió en Twitter donde se ve a Bárbara Córdoba y Rúrik hablando muy cerca: "La verdad, fue un encuentro fortuito. Rurik también estaba allí (en la pileta), y de la nada nos pusimos a conversar. No pude resistirme y le pedí que hiciéramos historias para mi Instagram", relató ella.

"Le dije que todas las chicas lo aman, y que su popularidad es increíble, y se mostró sorprendido. ’¿Por qué me quieren tanto en Argentina? ¿Qué pasó?’, me preguntaba. Yo le expliqué que era porque todas las mujeres lo habían encontrado guapo y súper cool. Incluso le conté que muchas chicas escribían en sus redes sociales el chiste de ’ok, Messi no me traigas la copa, traeme el 19 de Islandia’. Pusimos Google y comenzamos a leer todos los chistes, memes y notas acerca de él... ¡Moría de risa! No podía creerlo. Como él solo hablaba inglés, yo le traducía todo lo que estaba escrito en español", agregó la diosa que hace unos años se mudó a Estados Unidos donde también trabaja como conductora de televisión.

"Ayer empezamos a mandarnos mensajes, fuimos a comer y pasamos la tarde juntos. Hoy ya volvía a Islandia. Me encantó porque me dijo que era su primera amiga latina, y la primera argentina con la que entabla amistad. Además puedo confirmarte que Argentina es el país que más seguidores le ha dado en Instagram... la diferencia con los seguidores de Islandia es abismal", cerró la chica que captó la atención de Gíslason... ¡y que todas envidian!