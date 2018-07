Una salteña, con su corazón en México y que vivió el Mundial Rusia 2018

Salteña, medio argentina, medio mexicana, soñó una vida fuera de su país y lo consiguió. Natalí Módica, partió de Salta en el año 2012 luego de alcanzar la Lic. en Comunicaciones Sociales de la UCASAL a Morelia, México. En el país centroamericano logró alcanzar una maestría en Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, trabajar y de esa manera quedarse de manera permanente.

Hoy, con 31 años, se mudó a Guadalajara, donde conoció a Rodrigo y junto a él vivió la experiencia mundialista en Rusia 2018. La salteña disfrutó de su pasión por el fútbol desde la hinchada mexicana que se convirtió en su hogar y desde la argentina que la vio nacer y crecer. Con una tonada totalmente mexicana contó a InformateSalta su vivencia.







¿Cómo ha sido ambientarte a vivir en un país como México?

“Para mí desde el primer día ha sido muy fácil, me he acostumbrado desde el primer día, no sé si será por todas las ganas que tenía desde los 12 años. Me adapte muy fácil a la gente, a las tradiciones, a la gente, al tequila… Por ejemplo, el desayuno, en Argentina nosotros estamos acostumbrados a un desayuno light: una medialuna, un sándwich algo ligero. Pero en México son “desayunazos”: huevos, chorizo, jamón, muchas cosas desde temprano. Me adapte muy rápido”.

¿Hay muchas diferencias entre ambos países?

“¿Diferencias?...no hay… tenemos costumbres similares. Lo que yo noto es que en México son más alegres, festivos y divertidos comparado con Argentina. Somos más enojones, de contestar mal en la calle incluso en Buenos Aires lo percibí, muchos andaban de malas… En México no veo que la gente se queje de la misma forma, si les va mal en el fútbol se les olvida y sacan energía y siguen como si nada. El día de la independencia es una fiesta impresionante donde en todas las ciudades se juntan en las plazas. Todos son muy festivos, vestidos con los colores de México. Muy alegre es el país…”







¿Qué les aconsejarías a quienes hoy quieren seguir este camino de salir del país?

“La recomendación es que se animen. Nos limitamos sobre lo que va a pasar yo nunca tuve ese miedo desde que salí. Siempre he tenido muchas ganas de pasar por esta experiencia. Recomiendo que revisen el tema de migración porque hay leyes que han cambiado… el único problema que he tenido ha sido para hacer mis papeles de manera legal, porque incluso entrando bien luego se venció mi Visa porque las leyes impiden que sea sencillo. La última vez lo hice con una abogada que me ayudo a sacar el permiso por dos años, es lo único complicado porque aunque llevo 6 años, no llego a los años suficientes para la nacionalización. Que investiguen bien que vayan con un trabajo. En menos de una semana encontré, cuando en Salta busque más de 3 meses y no encontré nada que llenara mis expectativas”.







¿Cómo es la sensación de estar en un mundial apoyando a dos países porque ambos te han dado mucho?

“Feliz porque me siento mitad mexicana y mitad argentina, es un orgullo que México haya hecho un partidazo contra Alemania me tocó estar en el estadio y fue un sueño hecho realidad ver como México le ganó a una potencia, sobre todo por la expectativa que había de que podíamos perder. Me siento muy feliz de haber vivido esta experiencia con mi novio con Rodrigo en el mundial. Siempre se me había cruzado por la cabeza venir pero nunca creí que se podía hacer realidad. Estoy feliz de vivir esto, de conocer lugares hermosos, otras cultura, de conocer otras personas”.

¿Los rusos son buenos anfitriones?

“Nos han tratado en Rusia excelente la gente muy servicial, de taxi, de Uber. Los dueños de los hoteles, las personas que nos han dado hospedaje en su casa en Moscú nos han hecho desayunar, hemos ayudado con el traductor para guiarnos se nota mucho la diferencia con respecto a otros países, en Argentina no creo que tengan ese mismo trato con los turistas.