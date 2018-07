Martín Crivelli y una historia esperanzadora

Los miedos nunca deben ser un motivo para no perseguir un sueño. Es el mensaje que nos transmite Martín Crivelli, un joven que día a día derriba las barreras que se interponen ante sus objetivos.

“Cuando a uno le gusta algo no tiene que darse por vencido, tiene que pelar por lo que realmente quiere, por lo que realmente le gusta”, expresa Tincho. En abril se recibió como Licenciado en Imagen y Sonido.

Pese a su discapacidad motriz, Tincho nunca dudó en completar su carrera universitaria. “Cuando entré a la facultad tuve que hacerme la idea que tenía que moverme en colectivo y fue como un desafío para mí. Mi papá me dijo que no me hiciera problema, que sí iba a poder. Hoy en día vengo todos los días en colectivo. Me acostumbré a caminar el trayecto hasta la facultad”, contó.





Su pasión por la música comenzó durante sus primeros años de vida, cuando pasaba horas escuchando a su abuela tocar piano. “Decidí que mi carrera tenía que estar unida siempre a mi pasión. Tengo la suerte de que siempre me apoyaron mis compañeros, mi familia, nunca me sentí solo”, sostuvo.

Sin dudas, el mensaje transformador que nos transmite Tincho puede alcanzar todo tipo de situaciones. “Todo los días uno está un paso más allá de ser la persona que uno quiere ser. Creo ciegamente en eso. Nunca hay que ponerse la barrera del no. El único límite que hay entre uno y el mundo que lo rodea es uno mismo. Si uno quiere y uno puede, nadie te va a impedir que seas lo que quieres ser”.

