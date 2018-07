Para bajar la tensión, permiten a manteros trabajar desde las 22

Tras dos días de tensión, los manteros podrán apostarse desde las 22 en las peatonales. Ayer hubo "un acuerdo de palabra" entre los vendedores ambulantes y la Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad. Delegados de los manteros se reunieron por la tarde con el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, tras marchar por las calles céntricas de la ciudad, confirmó El Tribuno.

Los vendedores tenían permiso para instalarse luego de las 21, pero ahora la comuna quería que sea después de las 23, lo que generó malestar de los ambulantes.

"Mantuve una reunión con manteros y se consensuó que a partir de las 22 podrán asentarse en las peatonales hasta una nueva disposición pero todo dependerá de que ellos colaboren, mantengan el orden y no generen situaciones que compliquen este acuerdo de palabra. Veremos qué pasa", dijo Avellaneda.





"Los domingos y feriados, sin actividad comercial, podrán asentarse a las 21", agregó el funcionario.

Los manteros se mostraron conformes con lo acordado. "Hasta ahora esto es lo que se aceptó, se consensuó en asamblea. Si no había acuerdo íbamos a seguir con marchas y cortes de calles. Nosotros ya perdimos dos días de trabajo. Vivimos el día a día y necesitamos trabajar porque sino no tenemos sustento para nuestras familias. Si no trabajamos, no comemos", expresó Rosa Girón, referente del sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara).

De la reunión también participaron jefes policiales de la comisaría 1. "Se comprometieron al cumplimiento del acuerdo. Después de las 22 no habrá persecución violenta", sostuvo Girón.

Ayer los manteros se concentraron a las 10 en la esquina de la avenida San Martín y Córdoba y recorrieron las calles del microcentro hasta la Subsecretaría de Control Comercial, en el pasaje Castro y Güemes.







Paralelamente, el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, en declaraciones a AM840 Radio Salta, en el marco de la presentación de un operativo integral de seguridad por vacaciones, se había referido a la problemática y sostenía que "la Policía tiene que hacer cumplir el Código Contravencional".

Al ser consultado por el cambio de horarios, ya que antes los manteros podían vender desde las 21 en las peatonales y ahora no, Oliver respondió: "Para la contravención no hay ningún horario, así que nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Hay que buscar el equilibrio en ese sentido, por eso trabajamos con la Cámara de Comercio, Rentas, la Municipalidad. Tenemos mesas semanales en las que hablamos de los diversos controles, qué hacer, dónde ajustar el trabajo para mejorar el servicio".