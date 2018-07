Anual salteño: Gimnasia se aleja como único líder

El partido, que se disputó en el Gigante del Norte, se resolvió en el primer tiempo. El “Albo” madrugó al “Mirasol”, ya que los 6’ ganaba por la mínima, 1 a 0, luego de que Martín Mogni rompiera la paridad y abriera el marcador con su gol. Luego, estiró la ventaja por medio de Lucas Nallím, que gritó el segundo tanto a los 32’.

En el último minuto de la primera etapa, un error de Facundo Abraham sentenció el descuento de la visita: el arquero millonario intentó rechazar un remate de Mauro Mogro, pero terminó metiendo la pelota en contra de su arco.

Así, Gimnasia cumplió su objetivo inmediato de conseguir un triunfo para seguir defendiendo la punta y esta vez, se aleja de sus perseguidores. Le sacó 5 puntos a su escolta, Mitre, y 6 al tercero, Cachorros.

Por su parte, el “Tricolor” intentará hoy deshacer esa ventaja y acortar la distancia con el equipo millonario, cuando se mida contra Central Norte a partir de las 16, en cancha de San Martín.

Además, hoy se enfrentarán también desde las 16hs: Juventud Antoniana vs. San Antonio (en el Pistoia); Libertad vs. San Martín (en Libertad); Pellegrini vs. San Francisco (en Pellegrini); Atlas vs. Primavera (en Central Norte).