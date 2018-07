Silvina Luna y Claudia Fontán: confesiones de nudismo casero

En el programa PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff tocó un tema que no todos se atreven a contar e incómoda: el nudismo en casa.

Claudia Fontán y Silvina Luna dieron un paso al frente. La Gunda contó: "Hay un sector en mi casa, donde están un cuarto, un vestidor y el baño. Siento como que es un circuito mío. Tiene buenas cortinas y no me ven mis vecinos". También confesó una manía: "No me puedo dormir totalmente desnuda, tengo la sensación de que va a pasar algo. Antes de dormirme me visto". Y retomó su relato sobre la desnudez: "Pero cuando me levanto, me baño y me seco el pelo en bolas…."

Silvina Luna también dio un paso al frente y contó sus hábitos privados: "Me baño y me pongo a hacer cosas. Me da fiaca vestirme. Me pongo aceite de jojoba mojada y con la toalla me hago ’pa, pa, pa, pa’. Además me pongo crema en la cara. Después me peino, me abro los ganglios linfáticos…. Me voy pasando de abajo para arriba, por la panza, las gomas, los brazos…", dijo, acompañado por la mímica.

Otra de las invitadas al programa era Adriana Brodsky. Andy, le pidió a la Bebota del Negro Olmedo que se pusiera en el papel de aquellos años y que hiciera el acting de cómo sería si la bebota tendría que pasarse crema desnuda en el baño. La actriz lo representó de una manera muy sensual y tan divertida que se sumaron Silvina y Claudia subiendo la temperatura del estudio.