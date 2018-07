Pamela David se enojó en vivo con Javier Milei: “¡Dejame terminar de hablar!”

El economista Javier Milei volvió a protagonizar una fuerte discusión, esta vez, en el programa de Pamela David. El debate subió de tono a punto tal que la conductora tuvo que frenarlo rotundamente y con un elevado tono de voz.

Milei estaba invitado para hablar, entre varios temas, de la polémica que protagonizó de durante una conferencia de prensa en Salta cuando, ante la pregunta de una periodista, se ofendió, le respondió a los gritos y la insultó.

En el programa de Pamela David, el economista volvió a disculparse por su exabrupto pero una pregunta que le hizo Facundo Pastor lo enojó en pleno programa.

“¿Hablaste? ¿Llamaste a la periodista?”, le consultó Pastor al economista, quien comenzó a relatar todo lo ocurrido. Sin embargo, cuando el periodista intentó hacer una repregunta, Milei comenzó a gritarle. “Ocho veces le pedí disculpas. Ocho”. “No me grites que te estoy hablando bien“, le pidió Pastor. Carlos Monti también intervino y le remarcó al invitado “los modos” con lo que se expresa.

“Sabes lo que pasa, es que no me dejas terminar“, se justificó Milei y continuó con su explicación. Sin embargo, como no bajaba su tono, Pamela intervino y le preguntó: “¿Vos sos conciente que sos muy agresivo?”

Enseguida, Pamela intentó cambiar de tema pero Milei no terminaba su exposición. “Tenemos aire para hablar de cosas más importantes. Mirá si no es un tema más importante que vos”, sostuvo David.

“Si me interrumpen no puedo terminar”, insitió el economista y a la conductora no le quedó otra más que frenarlo. “Yo estoy hablando y vos me interrumpís a mí. La pregunta salió por el video, te fuimos a buscar y te dimos la posibilidad de pedir disculpas”, dijo pero, ante una nueva interrupción, ella fue contundente: “¡Dejame terminar de hablar!“. El reto lo puso en su lugar y Milei se quedó en silencio.

