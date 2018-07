Según una encuesta, el 60% rechaza a Macri

Según publica este domingo Página 12 con la firma del periodista Raúl Kollman, las cosas ya venían mal para el gobierno, algo que se empezaba a notar en la cara, las respuestas y las internas de los funcionarios. Pero en los últimos treinta días hubo un salto. Todos los números exhiben la caída. Siete de cada diez dicen que la economía en su casa está mal y casi igual proporción piensa que dentro de un año estarán también mal. Tal vez lo peor es que ocho de cada diez personas confían poco o nada en el equipo económico, lo que deteriora muchísimos las expectativas. Hay que ver cómo se traduce este panorama en la cuestión electoral. Mucho dependerá de lo que haga la oposición y si se produce alguna recuperación económica en el primer semestre de 2019. Por ahora, son más los que dicen que votarían a un candidato opositor que al oficialismo.

Las conclusiones surgen de la encuesta mensual que realiza el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera el sociólogo Roberto Bacman. El trabajo es exclusivo para PáginaI12. En total se relevaron 1200 personas de todo el país respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. La encuesta se terminó de procesar el viernes.

El punto clave en el trabajo del CEOP es que percibe un cambio en el estado de ánimo. Bacman explica que “ya no sorprende a nadie que la gestión de Cambiemos esté pasando por su peor momento. Desde diciembre se encendieron las luces de alerta y mes tras mes la situación se fue agravando. Ocurre que de la preocupación se pasó sin anestesia ni estación intermedia a la bronca, la incertidumbre y el miedo. No queda duda: la situación es alarmante. Más de ocho de cada diez argentinos están preocupados por cuestiones puramente económicas, la inflación, la marcha de la economía en su conjunto y el costo de las tarifas y el combustible. Si le agregamos la preocupación por la desocupación, que creció este último mes, no hay argentino que no esté alarmado. Hace mucho tiempo que no se detectaba en nuestro país una situación de estas características”.

Tal vez el dato más significativo de la realidad del último mes es que el Gobierno perdió el control de buena parte de lo que pasa en la economía y la vida cotidiana. Se disparó el dólar, la inflación, los alquileres, las tarifas, hay pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios. Y se percibió con muchísima claridad que la Casa Rosada no tuvo explicación e incluso las explicaciones fueron contradictorias entre unos y otros funcionarios. A eso se sumó la llegada al Fondo Monetario y una serie de ministros y hasta el presidente del Banco Central que tuvieron que dejar el cargo.