Enorme indignación de conductores y turistas por las demoras para cruzar Güemes

La situación es la misma de hace tiempo, y nadie hace nada. El cambio de traza de la ruta que pasa por el municipio de General Güemes no es un capricho, es una necesidad para todos. Al normal flujo vehicular que pasa por esa ruta, se suma en estos tiempos el intenso movimiento turístico en ambas direcciones, desde y hacia Jujuy.

Ayer, en InformateSalta dimos a conocer imágenes de colas de cientos de vehículos que demoraban casi una hora para cruzar el municipio, en un tramo de tan sólo 2 kilómetros, que va desde el primer semáforo, a la altura del Hospital Joaquín Castellanos; al siguiente semáforo del cruce a Campo Santo.

Según denunciaron quienes transitaban por el lugar, a la altura de Gral. Güemes se registraban filas de más de 1 kilómetro de vehículos, entre automóviles, camiones, ómnibus y utilitarios, lo que generó un verdadero caos y malestar en el tránsito.









Opiniones de los conductores

"Media hora para pasar esta tarde tipo 16 y los vivos que se mandan por la banquina y te ganan el semáforo... Por lo menos pongan obstáculos en la banquina para que nadie sobre pase... usá el mate Alejandra (intendente)", comentaba Adriano en Facebook al respecto.



"Todos los fines de semana es lo mismo... Si el municipio no quiere que hagan otra ruta al menos pongan gente de tránsito para ordenar eso... Aparte de la molestia y demora hay que tener en cuenta el peligro de estar parados en la ruta. A las 20 seguía la cola para pasar Güemes", comentaba Luciana.



Marcelo decía: "Recién pasé por Güemes, es un horror la espera más de 40 minutos para pasar el semáforo de la terminal y la ruta. Hace poco pavimentaron todo el tramo desde la entrada y salida de Güemes pero nadie pensó en hacerla de 2 carriles en ambas manos. Plata y tiempo tirados a la basura".

Fabiana opinaba: "Hace años que esta ruta es un desastre, hubo un arreglo pero no se nota. Demoras de 20 a 30', uno espera pero no faltan los apurados que van por la banquina y en la vía o semáforo se meten a propósito. ¿Quien controla eso?. NADIE, porque al municipio de Güemes jamás le importó lo que le pase al ciudadano".

Mabel en tanto, opinaba que "Tienen que concretar la autopista que no pase por Güemes. El pueblo que reclame al intendente actual, y a los de antes que nunca hicieron nada. Es una desgracia pasar por Güemes".



Roxana: "Así es, más de media hora para cruzar, realmente tiene que hacer otra ruta pasar por Güemes es eterno... muchos camiones pero si aquí estan de vacaciones no es que no tienen que circular los fines de semana o sea ellos tiene un horario...".



Otra lectora, Ivana, manifestaba que "Primero que la ruta la hagan de cuatro carriles, también la inoperancia de nuestros funcionarios que no hacen las cosas como deben".

Fabiana planteaba: "Con tantas quejas pregunto, Güemes tiene autoridades municipales? O se los tragó la tierra?"



"Todas las veces lo mismo ni en un peaje demoras tanto. Muchas veces viajamos con el tiempo justo y esto te llena de impotencia", decía otro lector.



Reclamos, como el de César, que indica que "Durante la semana es lo mismo. Entre las 18 y 20 hs es imposible. 20 a 30 minutos", se repiten.