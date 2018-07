Médicos salteños repitieron el abrazo simbólico al Materno Infantil en contra del aborto

Con un escenario montado, pancartas y banderas argentinas los médicos plantearon por Canal 7 Salta que “existen alternativas a favor de la vida que hay que examinar”.

Por su parte, el obstetra Esteban López Cuesta comentó: “jamás he juzgado a una mujer que toma la decisión dramática de vida de terminar con un embarazo. Hay que tratar de que no llegue a esa situación, para que no haya embarazos no deseados hay métodos como: anticonceptivos, DIU, chips, vasectomías… entonces, tratamos de que no se llegue a un embarazo no deseado. Nadie quiere que se muera una madre más” detalló.

Este abrazo simbólico se trató de la segunda convocatoria realizada en este hospital público. El primer abrazo fue el 20 de junio y en esta oportunidad los médicos destacaron la presencia de compañeros de hospitales del interior.