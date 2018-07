“La llegada del FMI es el fracaso de la dirigencia argentina”

El gobernador Juan Manuel Urtubey, durante su visita a España, concedió una entrevista al diario El País, uno de los más grandes medios de habla hispana, con el cual analizó la realidad nacional, la situación política en la que se encuentra el presidente Mauricio Macri, las elecciones del 2019 y la llegada del FMi.

Consultado sobre este último punto, Urtubey puntualizó que “llegada del FMI es la expresión del fracaso de la dirigencia argentina, no pudimos acordar políticas públicas entre nosotros sin necesidad de intervención foránea. La Argentina ha abusado de la política monetaria como único instrumento. Si siempre hemos hecho lo mismo y nos fue mal, ¿por qué ahora nos iba a ir mejor? Con tasas de interés del 50% es imposible que haya inversión productiva. Como no se hizo nada, el mercado resolvió lo que no hizo el Estado”.

En cuanto a la situación del país, el mandatario analizó que el panorama es complicado: “En la Argentina tenemos que tomar la decisión de resolver problemas históricos. En los últimos 61 años tuvimos siempre déficit fiscal salvo en 5. Esto no es ideológico, es práctico. El desafío es ordenar las cuentas. Yo soy optimista, creo que la Argentina va a salir, porque creo que es un país que está tomando conciencia de la necesidad de resolver problemas estructurales que siempre pateamos hacia adelante”.

Si bien consideró que “hay un clima social complicado” en Argentina, descartó que eso lleve “a un estallido terminal” en la sociedad. “Hay un malestar creciente, una enorme mayoría que siente que se perdió una oportunidad, que se desilusionó porque el cambio prometido no fue tal. Pero de ahí a una crisis terminal no veo espacio”, agregó.

También afirmó la imposibilidad de un intento de golpe al gobierno de Mauricio Macri: “Hay un expreso acuerdo en la política argentina de colaborar para que al Gobierno de Macri le vaya lo mejor posible. Desde la oposición nosotros vamos a ayudar, aunque no cogobernamos. La Argentina ya vivió procesos de ese tipo, con caídas de presidentes, y fue muy traumático. No lo queremos volver a vivir”.

Consultado sobre las elecciones del 2019 y una eventual candidatura por parte del peronismo, Urtubey expresó: “No alcanza solo con el peronismo. Hay que construir un frente más amplio. Un problema de la Argentina es el bajo nivel de institucionalidad, y el peronismo tiene mucha responsabilidad en eso. Tenemos que crear una alternativa superadora sin Cristina Kirchner, que pase por arriba de la grieta, de esta dicotomía entre Macri y Cristina que está deteniendo el crecimiento de Argentina. Y ahí iremos con el candidato más competitivo. Podré ser yo o cualquiera, pero no se puede construir un espacio sobre la base de una persona”.