“La legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la Salud Pública”

Durante las primeras horas de la tarde, inició el plenario por el proyecto sobre la legalización del aborto en el Senado de la Nación. Uno de los expositores fue el médico urólogo Fernando Secin, quien al comenzar su alocución se manifestó totalmente en contra de la iniciativa con media sanción de Diputados y aseguró que podría ocasionar un descalabro en la Salud Pública.

A través de diapositivas, el profesional explicó que el aborto se encuentra en el puesto 40 entre las causas de muerte de mujeres en edad fértil y desmintió que sean 500 mil en nuestro país.

“Uno de los problemas más dramáticos que tiene la gente que va a un aborto legal, termina con una internación por feto muerto o retenido. Hay que llevar a quirófano, sacar los restos de ese chico o sino por sangrado prácticamente cataclismo que también necesitan un quirófano. Si ese número fuera real, serían 150 mil y necesitaríamos de 10 a 12 hospitales Garrahan 13 mil cirugías al año para afrontar todas las internaciones,” dijo.

En este sentido, indicó que no existe infraestructura, aparatología ni personal humano que pueda realizar las ecografías de control obligatorias post aborto. “No tenemos camas de terapia, no tenemos respiradores para afrontar la Gripe A, se la vamos a sacar para meter a esta gente la que estamos matando a una persona sana. Otro costo, que no es menor, son los costos de la curva de aprendizaje, las complicaciones que van a empezar a aparecer por desconocimiento de la técnica,” expresó.

La senadora salteña Cristina Fiore presente durante el plenario

Además, aseveró que de ninguna manera se realizará de manera gratuita. “Nos quieren convencer que esto es gratuito, de ninguna manera, que no sea arancelado no significa que sea gratuito porque a esto lo vamos a pagar entre todos. Estemos preparados para la gran cantidad de gente que va a venir de países limítrofes a hacerse sus abortos en la Argentina y lo vamos a tener que pagar entre todos,” explicó.

Desde su perspectiva, de aprobarse el sistema tendría que ser terciarizado. “Esto va a terminar en manos de los que están desesperadas por hacer negocios y han puesto sus ojos en Latinoamérica para incrementar sus ingresos. Son las mismas multinacionales que se dedican a financiar campañas políticas,” disparó.

Para Secin, la solución es salir con educación integral, de los valores, de las personas, el respeto al cuerpo propio, el respeto al cuerpo ajeno. “Si es necesario démosle apoyo financiero pero para la vida, no para matar a sus hijos. Acceso universal a la salud y planes de adopción,” finalizó.