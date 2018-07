Era cliente de Tarjeta Nevada, pidió la baja pero le siguen cobrando servicios

Luis denunció a InformateSalta que, pese a que pidió la baja de la tarjeta, le siguen llegando facturas donde le cobran por servicios de cobranza y gestión. Afirma que, por más que va a reclamar, no le dan soluciones.

Una nueva denuncia contra una tarjeta de crédito llegó a la redacción de InformateSalta, en este caso por el cobro de servicios a un cliente, pese a que éste dio de baja a los servicios desde hace cinco meses, y hasta el momento no tienen solución.

Luis Armando López es el salteño perjudicado, quien se quejó por el problema que mantiene con Tarjeta Nevada. En diálogo con este medio, López explicó los detalles de su denuncia: “Fui a darle de baja (a la tarjeta) y me dijeron que ya no tenía que pagar nada; pero me siguen llegando resúmenes a mi casa”.

Según contó, en dichos resúmenes le están cobrando por un seguro que nunca solicitó ni tramitó. También le cobran por una comisión mensual de servicios, gestión de cobranza y saldo de deudor. Si bien Luis dejó los servicios de Nevada hace cinco meses, cada treinta días estuvo recibiendo las boletas. El cobro que le están haciendo en dichas facturas es de $300.

Ante este inconveniente, López recalcó que fue a las oficinas de la tarjeta a pedir que le solucionen el inconveniente y, si bien le aseguran que el problema está arreglado, las facturas que le estarían llegando demostrarían lo contrario. “Me tienen todos los meses (yendo a las oficinas) para que no me cobren, pero me siguen cobrando”, se quejó.

La última factura llegó el pasado domingo 8 de julio, la cual motivó a López para que, posiblemente este miércoles, se dirija a las oficinas de Defensa al Consumidor para radicar la correspondiente denuncia y que se tomen las medidas a fin de evitar futuros inconvenientes.