Aborto: en un escenario de paridad de votos, arrancaron las exposiciones en el Senado

En esta primera jornada, las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales recibieron a 18 expositores que tuvieron siete minutos cada uno para hablar, tras lo cual los senadores pudieron realizarles preguntas, indicó Ámbito Financiero.

La ronda de exposiciones inició con la exdirectora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo, que consideró que el aborto "no es un derecho de las mujeres", pero que "las mujeres no deben ser penalizadas" por recurrir a esa práctica y que "el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad que vivimos".

También le apuntó al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, al afirmar que "sostiene que hay que legalizar el aborto, pero en las salitas no se encuentran preservativos ni anticonceptivos y se desmantelan los programas de salud".

Por su parte, el rabino Fernando Szlajen afirmó que "el estatus de persona es jurídico no científico", pero que la legalización "no es la solución al aborto clandestino", al tiempo que lo comparó con "la eutanasia".

El abogado Manuel García Mansilla afirmó: "El derecho a la vida está reconocido en normas de máxima jerarquía. El aborto es un delito con algunas causales de no punibilidad. Pretenden garantizarlo como si fuera un derecho, pero ese supuesto derecho no existe".

A su turno, el urólogo Fernando Secin también se expresó en contra y afirmó: "Los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la salud pública y expresamos un rechazo absoluto a este proyecto de ley".

La psicoanalista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, Martha Rosemberg, destacó: "Las mujeres y cuerpos gestantes tenemos el poder de gestar y parir, o no. Ejercerlo atañe a nuestro saber y entender: somos personas con derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sus avatares".



"Ustedes tienen la posibilidad de transformar el dolor en derechos, de eso se trata ser legislador, y claramente hace tiempo que las mujeres, niñas y adolescentes sufren la negación de derechos", agregó.

En tanto, el Presidente de la Fundación, Pedro Cahn, comparó la objeción de conciencia que se plantea frente a la legalización del aborto con la que se aplicó durante el inicio de la epidemia de HIV y defendió el proyecto.

"Es similar a la objeción de conciencia de hecho que muchos practicaron con las personas HIV positivas en el comienzo de la epidemia. Era casi abandono de persona", afirmó Cahn, que recordó que en aquella época en la clínica donde trabajaba, quienes asociaban el HIV con los homosexuales llegaron a "quemar las primeras 400 historias clínicas".

Respecto al proyecto en debate, afirmó: "Cuando el aborto sea ley, las mujeres no solo accederán a una práctica más segura, también a métodos anticonceptivos que permitan evitar embarazos no deseados".

"Cuando una mujer decide interrumpir el embarazo hay una sola vida por proteger, la de la mujer", señaló, al tiempo que justificó el plazo de las 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo al afirmar que se toma en cuenta para ello la menstruación.

En este sentido, explicó "una mujer notará un embarazo recién en la semana cuatro" y precisó: "Si acortamos el plazo, menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables, van a poder acceder a la práctica".

La lista de expositores fue confeccionada por los presidentes de las tres comisiones, Mario Fiad(Salud), Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales) y Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales), en base a las preferencias de los senadores (cada uno podía sugerir hasta dos expositores).

El martes 24 de julio el Senado recibirá al actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y al ex titular de esa cartera Ginés González García.

Plenario completo: