En la última semana de julio podrían reabrirse las paritarias docentes

Así lo adelantó el secretario general de SiTEPSa, Bernardino Ávila a InformateSalta. Si bien aún no llegó la convocatoria oficial, estiman que al finalizar el receso invernal, el gobierno podrá tener una propuesta económica para paliar la crisis económica de los últimos meses.

La comunidad educativa de Salta se encuentra en pleno receso escolar pero atenta a que pasará con la posible reapertura de paritarias salariales debido a la última devaluación del peso en el país. Ante esta situación, InformateSalta dialogó con el secretario general de SiTEPSa, Bernardino Avila, quien adelantó que la discusión por aumentos podría abrirse durante la última semana de julio.

“Oficialmente no nos ha llegado nada, pero si hemos hecho el pedido al Ministra de Educación, y sí nos confirmó que se estaba hablando con la gente de Economía para ver si se llevaba a cabo la reapertura” manifestó Ávila.

Bernardino Avila - SiTEPSa





En este marco, el dirigente sindical docente indicó que se solicitará un incremento del 30%. “En febrero ya teníamos proyectado para todo el año un incremento del 24 al 30%. Dadas las condiciones de este momento, vamos a seguir en un porcentaje parecido, en el caso de sentarnos en un mesa de paritarias insistiremos en que un número que será en no menos del 30%...” aseguró a InformateSalta.

El secretario general de SiTEPSa afirmó que todo reclamo que se hace tiene que estar respaldado por los docentes y los docentes están convencidos en que es difícil llegar a fin de mes. "Si esto no se concreta empezar a reclamar de otra manera…" agregó dejando la puerta abierta para posibles medidas de fuerza durante la segunda mitad del año.







"Hicimos trabajo en las escuelas, no sólo el reclamo es salarial, sino también con la parte laboral. Fundamentalmente con el lugar físico donde el docente desenvuelve su tarea que no está en condiciones óptimas para poder desarrollar la actividad, la inseguridad que se ve dentro de los establecimientos educativos. Hay mucho atropello por parte de la sociedad y de quienes conforman la comunidad educativa, y no estamos teniendo respuesta por parte del gobierno a los reclamos de los docentes y los gremios" concluyó.







Paritarias técnicas

El pasado jueves, gremios se reunieron en una mesa técnica con Educación para discutir temas como el Secundario 2030, la implementación de las ESI, adecuaciones de las carreras del nivel secundario, entre otros temas. “Íbamos con una expectativa interesante porque somos uno de los gremios que viene desde el 2015 pidiendo este tipo de paritarias para no sólo plantear la situación salarial sino las situaciones que se dan todos los meses” indicó desilusionado el secretario general de SiTEPSa.

Ávila sostuvo que sólo fue una mesa netamente informativa donde se dieron a conocer los puntos que ya se estaban ejecutando. “Vamos a hacer un trabajo en conjunto con nuestros propios delgados para conocer cuáles son las problemáticas que se dan en los establecimientos educativos. Se hicieron planteos donde se manifestó que las bajadas a las escuelas eran muy confusas y muchas veces dejado a la sola decisión del directivo del establecimiento” finalizó Bernardo Ávila.