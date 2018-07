Empresas de colectivos redefinen su estrategia para no perder competitividad con las low cost

Siguen las repercusiones luego que el Ministerio de Transporte de la Nación eliminó las regulaciones que establecen las tarifas mínimas para la venta de los pasajes aéreos de cabotaje, por lo cual, las compañías aéreas ahora podrán vender pasajes sin ninguna restricción de precio mínimo. La medida obligó a las empresas de transporte terrestre de larga distancia a redefinir sus estrategias para poder competir.

Así lo señaló Mercedes Beltrame, a cargo de la gerencia de Relaciones Institucionales de La Veloz, quien en diálogo con InSalta, destacó que “si bien es cierto que viajar en avión a algunos les resulta más barato, no es la opción para todos. Por ejemplo, si sos estudiante, el avión ya no es para vos porque llevas libros y valijas y te cobran por bulto. Lo hemos sentido como cualquier competidor que llega; pero no ahora porque bajaron el tope, sino que venimos adaptándonos desde antes”.

Beltrame recalcó el innegable valor social de los colectivos de media y larga distancia, ya que es el único con posibilidades operativas reales para conectar el interior profundo: “Nosotros vamos a seguir llegando. La Veloz aumentó las frecuencias a Tucumán y de esta forma ofrece la alternativa que no te ofrece ningún avión. De Salta a Corrientes o de Orán a Concordia, así como de Salta a Jujuy, el viaje es en colectivo. Incluso llega gente hasta el Aeropuerto de Salta y se toma el colectivo. También somos la opción para las localidades del interior adonde no llega el avión”.







Por otra parte, Beltrame minimizó que la medida tomada desde Transporte de la Nación pueda aplicarse al transporte terrestre. Sin embargo, anticipó que en caso de concretarse, no será un tema de preocupación para la firma.

“Si quieren desregular que lo hagan y el resto que lo determine la libre demanda. Que elija la gente, nosotros estamos innovando constantemente en servicio. La realidad es que no vas a viajar por diez pesos a Buenos Aires, porque cada viaje tiene un costo que persiste más allá de que se desregulen las tarifas”, desafió.