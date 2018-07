Wanda Nara respondió a todo: su cuerpo, sus hijos, Icardi en la selección y Maxi López

Wanda Nara siempre es noticia. Muchas veces contra su voluntad, como cuando alguien sube fotos de ella en medio de sus vacaciones y la muestra "al natural", sin el photoshop que ella le pone a sus imágenes, y se genera un debate mundial al respecto, indicó Clarín.

Y en otras ocasiones, ella misma es la generadora de estar en boca de todos. Como en este caso, donde en medio de una polémica acerca de si está bien o no mostrarse como "mujer real" o con "filtros de belleza", se animó a un mano a mano con sus tres millones y medio de seguidores en Instagram y, relajada y con una de sus hijas al lado, desafió: "Hazme una pregunta".

Y de inmediato sus fieles fans arrancaron sus consultas y... la pasearon por todos los temas: su físico, sus hijos, su hermana Zaira, Mauro Icardi, la selección argentina de fútbol y hasta Maxi López. ¡Y ella respondió todo!

"Te resbala lo que digan sobre vos no? Genia de las genias", le escribió una seguidora en alusión al debate que se había generado por su celulitis. La respuesta de la rubia fue contundente: "demasiado, jajaja. Si supieran cuánto no perderían tiempo".

Por supuesto las consultas también giraron en torno a sus hijos. Y Wanda contestó todo, inclusive los cuestionamientos. "Te fuiste a Ibiza con tus hijos e ibas a bailar a la noche?", quiso saber alguien. "Sí, claro. De día barco, playa y fútbol con ellos. Y de noche duermen", fue su relajada explicación.

Acerca de la relación de Maxi López con sus hijos, alguien quiso saber "¿Cuándo ve Maxi a sus hijos?" a lo que Wanda aclaró: "Cuando él quiere y puede". Y contó que no tiene niñera, cuando una fan se ofreció a cuidarle los pequeños.

Uno de los puntos que más le interesa saber a la gente es su relación con Mauro Icardi. Le preguntaron por la primera cita, y hasta por la convocatoria a la selección de fútbol. "Cuándo creés que será el momento de Mauro en la Selección?", indagaron. "Pronto", fue su contundente respuesta. Y aprovechó para contar que la primera cita con Mauro "fue en su casa. Y le cociné fideos con manteca".

En otro orden de cosas, dijo que con Zaira Nara no se pelean nunca, que no se arrepiente de nada de lo que hizo en su vida, y repasó lo que hacía antes de ser famosa, dejando inclusive un consejo a pedido. "Mi secreto es que no cambié, soy como siempre fui. Mi consejo es nunca dejar de ser uno mismo".