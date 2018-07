Hoy: Duelo europeo por el tercer puesto del Mundial de Rusia

El Mundial de Rusia 2018 va llegando a sus instancias finales. Hoy se definirá quién subirá al último escalón del podio en esta recta final de la llamativa Copa Mundial Rusia 2018, convirtiéndose así en el dueño del tercer puesto.

Ambos equipos sonaban como favoritos para disputar la final, pero encontraron a sus verdugos en la etapa previa. Bélgica cayó 1 a 0 ante el joven conjunto francés, mientras que los ingleses fueron derrotados por Croacia en tiempo de descuento 2 a 1.

A pesar de la tristeza de no haber podido llegar a la final, la generación dorada de Bélgica aún puede lograr la mejor clasificación de su historia en un Mundial. En la copa del mundo de 1986, celebrada en México, los “Diablos Rojos” cerraron su participación obteniendo el cuarto puesto de dicha competencia.



Mientras que del otro lado, los ingleses no jugaban una semifinal desde Italia ’90 y no conquistan un título mundial desde 1966. El capitán y goleador del equipo inglés, Harry Kane, declaró: “Hemos demostrado que podemos hacerlo bien en los grandes torneos y el objetivo ahora es que no haya que esperar otros 20 años para jugar una gran semifinal” – Haciendo referencia a la Eurocopa del año 1996, última competencia en la que accedieron al cupo de semifinalistas.



En la fase de grupos, ambos equipos ya se habían visto la cara; siendo el vencedor el conjunto belga por 1-0. Además, el encuentro presentará otro aditivo: Harry Kane y Romelu Lukaku, los mayores goleadores de los seleccionados de Inglaterra y Bélgica, respectivamente, tendrán un duelo particular por definir quién se quedará con el trofeo del goleador del campeonato, la “Bota de Oro”.



Probables alineaciones:

Bélgica: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Thomas Meunier; Marouane Fellaini, Eden Hazard; Romelu Lukaku DT: R. Martínez

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Fabian Delph; Raheem Sterling, Harry Kane DT: G. Southgate

Hora: 11

Estadio: San Petersburbo

Árbitro: Alireza Faghani (Irán)

TV: TV Pública