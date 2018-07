Copa Argentina: Central Norte amenaza con no presentarse ante River

Hace unas horas se comenzó a barajar seriamente la posibilidad de una modificación de sede para el partido entre River y Central Norte, correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina. Si bien el compromiso sigue programado en cancha de Colón (Santa Fe), existe la chance de que finalmente se desarrolle en un estadio de la provincia de Buenos Aires por una presunta solicitud del Más Grande.

Enojado por esa alternativa, Héctor De Francesco, presidente de Central Norte, realizó una amenaza deportiva que inexorablemente le valdría la eliminación a su institución. "Desde ayer ya manejábamos esto del cambio de sede y hoy hicimos la presentación oficial de que estamos en contra y no nos presentaríamos", advirtió, en diálogo con Equipo Diez, un programa emitido por Radio 10 de Salta.

"Al menos que River dé entradas gratis a los hinchas o algún resarcimiento, vamos a estar firmes en no presentarse. No nos pueden seguir faltando el respeto. Por más grandes que sean, esto no se hace. Hay mucha gente que hizo el esfuerzo para poder pagar su viaje. Lo que pide el club es que si cambian de sede, es que les paguen el viaje en avión a todo el plantel y un cupo de entradas gratis para los hinchas", solicitó el dirigente.