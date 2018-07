Will Smith y Nicky Jam, listos para animar la clausura del Mundial Rusia 2018

El actor y el cantante, junto a Era Istrafi, harán el show previo a la final cantando el tema oficial del certamen, "Live It Up".

Este domingo tendrá lugar uno de los grandes eventos del año, la final del Mundial Rusia 2018, donde Francia y Croacia buscarán quedarse con el título. A pesar de ser el centro de atracción, el fútbol no será el único protagonista en Moscú.

Will Smith, Nicky Jam y la cantante Era Istrafi estarán a cargo del acto de clausura. Allí, interpretarán el tema oficial del certamen, “Live It Up”, que fue creada por el DJ Diplo.

Las ceremonias de clausura de los Mundiales se han convertido en un vistoso espectáculo que marca las carreras de los artistas elegidos. Entre los intérpretes de canciones oficiales se destacan Ricky Martin con "La Copa de la Vida" (1998), Shakira con "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con "We Are One (Ole Ola)" (2014).

En una entrevista con la agencia AP, Nicky Jam destacó el honor que representa para él participar de Rusia 2018.

“No muchos artistas tienen el privilegio de poder participar en algo así”, manifestó Nicky Jam en una conferencia de prensa. “Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte”, agregó Smith al respecto.