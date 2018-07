¡El amor está en el aire!: Mirá esta declaración a bordo de un avión que venía a Salta

Se trata de Gabriel Correa; un joven enamorado que, con la complicidad de la azafata de un vuelo comercial que partía desde Buenos Aires con rumbo a Salta, le pidió casamiento a su pareja en pleno vuelo y delante de 200 personas.

Antes de abordar, Gabriel se acercó a la azafata para hacerle un pedido que la dejó con cara de sorpresa.

Un rato después, ya en pleno vuelo, se levantó de su asiento diciendo que iba al baño y volvía. De repente, se escuchó a alguien hablando por altavoz. Se trataba de él, que pedía la atención de todos los presentes:

"Buenos días, señores pasajeros, mi nombre es Gabriel, y soy un pasajero más en este vuelo. Ante todo, les pido disculpas porque entiendo que tal vez esto no sea de lo más común, pero quisiera que me acompañaran bajo el lema de “El amor es el amor, en cualquiera de sus formas”, y me den sus fuerzas para afrontar la locura de amor más grande que hice en toda mi vida. Les juro, que realmente lo merece… No importa si es mañana, en un mes o en diez años... Te pregunto con todo el orgullo en mi corazón por haberte elegido: ¿Te gustaría casarte conmigo?"

Después de haber escuchado atentamente, los 200 pasajeros se enternecieron y lo ovacionaron. Mientras, Carlos recorría el pasillo secándose las lágrimas de la emoción y sin poder creer lo que estaba sucediendo.

Finalmente, Gabriel le ofreció un anillo. Se besaron, se abrazaron y fueron aplaudidos efusivamente.