Una pareja de turistas perdió el celular y fue devuelto por dos policías

El 6 de julio, luego de cenar en el hotel, Claudio Carlos y Liliana Brotons, una pareja de Burzaco -partido de Almirante Brown- disfrutaban de un breve paseo por la plaza 9 de Julio y sus alrededores. Desafiando la fría noche invernal, antes de regresar a su habitación, decidieron sentarse en uno de los bancos ubicados al frente del Victoria Plaza, hotel donde estaban hospedados.

Después de la caminata, alrededor de las 22.30, decidieron regresar.

Al llegar a su cuarto, se dieron cuenta que Claudio no tenía el celular. "No lo tenía en ningún lado, mi señora llamó para ver si había quedado escondido en la campera, pero no sonaba. Mientras intentábamos comunicarnos, atiende un hombre que le dice que tenía el teléfono. Ahí, mi mujer me pasa su celular y me preguntan dónde me hospedaba para devolverme el móvil. Sorprendido, les di la dirección y bajé a la recepción del hotel. Mientras esperaba, veo que se acercan dos uniformados", detalló Claudio Carlos a El Tribuno.

Según explicó este bonaerense, mientras ellos llamaban al celular, los dos policías justo cuando pasaban por el banco de la plaza donde habían estado minutos antes, lo escucharon sonar y atendieron.

Asombrado por el accionar de los oficiales, este hombre de 54 años decidió hacer pública su historia. Hasta se animó a escribirle al gobernador de Salta, y fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver.

"Me gustaría que estas palabras de agradecimiento lleguen a ellos, se lo merecen. Nos conmovieron mucho porque cuando íbamos a la oficina de la policía para completar el formulario, me comentaban que el mío era el tercer celular que encontraban y por suerte pudieron ubicar a sus dueños. Por eso mi insistencia cuando escribí la carta al gobernador, les tenían que hacer un reconocimiento porque son gente de bien", narró el bonaerense.

Claudio Carlos contó que después de regresar al hotel, conversaron sobre el tema y decidieron escribir la carta. "No es lo normal que te contesten el celular y menos que te lo devuelvan", afirmó.