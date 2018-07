Narda Lepes, Mirtha Legrand y Sol Pérez en un tenso cruce por el aborto legal

Un fuerte ida y vuelta se produjo este domingo en la mesa de Mirtha Legrand. "El interior está muy contra", comenzó diciendo la diva acerca del debate sobre la despenalización del aborto que se vendrá en el Senado de la Nación el próximo 8 de agosto.

"No, no, no… yo he estado en Salta, Jujuy y no pasa eso", le respondió rápidamente Narda Lepes. La conductora le dijo que había visto grandes concentraciones de personas con sus pañuelos celestes y que ella estaba públicamente en contra del avance de la ley.

"Vos no lo vas a practicar y no lo vas a hacer", le aclaró Narda a la "Chiqui" y agregó: "Queda clandestino y sigue habiendo negocios millonarios".

Mirtha abogó por el diálogo y remarcó la posibilidad del disenso pero se defendió ante el cruce con la invitada: "Respetá mi manera de pensar, yo respeto la tuya. Es una cuestión generacional", aclaró Legrand. Sin embargo, Lepes volvió a mostrarse en desacuerdo con esa afirmación.



Sol Pérez, otra de las invitadas, se sumó al debate. "Se necesita que el Estado esté también, porque no tiene plata para ponerla en marcha. Para mí, si va a un hospital y no tienen gasas, es lo mismo que sucede hoy con lo clandestino", expreso.

Visiblemente contrariada con esa frase, Narda Lepes cerró: "No digas cualquier cosa, corazón. Entiendo lo que decís, pero no tiene sentido".