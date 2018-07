Docentes piden que la UNSA no se proclame ni a favor ni en contra del aborto

Así lo dijo la profesora Alejandra Falú en diálogo con InformateSalta. “La universidad no puede fijar una postura ideológica”, aseguró.

Hoy docentes en contra de la resolución firmada por integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto, presentarán una nota pidiendo que se derogue esa resolución. La profesora Alejandra Falú dijo a InformateSalta que “la universidad no puede fijar una postura ideológica”.













“Vamos a presentar una nota en el Concejo Superior y en el Rectorado rechazando la resolución aprobada el 28 de junio, para ello presentaremos nuestros argumentos. La universidad no puede proclamarse ni a favor ni en contra, tampoco se hizo algo representativo, se trata de un proyecto que no estaba en el orden del día y que fue presentado sobre tablas, no se discutió y tampoco se socializó”, sostuvo.







Agregó que el pedido fue presentado por la Facultad de Humanidades pero “ni siquiera allí generó consenso porque hoy nos reuniremos con docentes y alumnos de esa facultad. Nosotros estamos a favor de las dos vidas pero entendemos que la Universidad no puede fijar una postura institucional”, finalizó.