Vuelve el debate a la Legislatura provincial después del receso invernal

Pasó el Mundial y el arco político del país ya mira a las elecciones del 2019, como el movimiento de algunos de los principales referentes que aspiran a distintos cargos. El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, adelantó que esta semana retornará la actividad a la Legislatura Provincial. Más precisamente este martes cuando sesione Diputados. "Se reinicia con un buen proyecto sobre alquileres de casas para turistas" indicó.

Por otra parte, en diálogo con FM Pacífico, destacó el recorrido que tuvo con el jefe comunal por el recién inaugurado Paseo de la Democracia. “La plaza forma parte de esta Cámara y, en consecuencia, creo que la vamos a mantener, el equipo que arregla la Cámara se va a encargar de la plaza”, señaló en primera instancia.

Ya de lleno en el tema de los armados políticos para el 2019, Godoy afirmó que todo aquel que quiera pero que hoy se vincule al entorno del presidente Macri, “hoy es caída libre, hasta el mismo Gustavo”. Para explicarse, se refirió al atraso del envío de fondos de Nación al municipio, para la conclusión de obras. “Me parece que la Nación le mintió o, en su desesperación de hacer obras, se embarcó en cosas que Nación no le va a cumplir, porque no van a mandar plata ni para Salta ni para la provincia”, aseveró.

En cuanto a la candidatos a la gobernación, el presidente de la Cámara Baja analizó que “Si decide (ir) con Macri, no creo que tenga la menor de las posibilidades por ahora, pero va a tener que decidir, esa creo que es la gran duda de él (pero) posibilidades tiene todo el mundo, y él tiene posibilidades”, subrayó.