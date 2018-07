La joven trans golpeada por policías en J.V. González conoce a su agresor

Asistida por la Secretaría de Derechos Humanos, Lorena Gómez, espera que su denuncia por apremios ilegales, vejaciones y Severodades en contra de un efectivo policial, luego de que la ataque brutalmente a la salida de un boliche en Joaquín V. González, prospere. “Nunca antes viví algo así”, contó en diálogo con InformateSalta.

En las imágenes se la ve tirada en el suelo y al uniformado arriba, la cachetea y le tira el pelo, “eso no fue todo, me atacaron por la espalda, me tiraron al suelo y me esposaron. Me detuvieron por pelea, eso dijeron”, relató.

Contó que fue asistida por un médico legal, “no me dieron certificado, me tuve que desnudar y me revisaron con todos los policías a la vuelta, nunca antes me había pasado algo así. Yo lo conozco al que me golpeó, vive acá (por Joaquín V. González). Hice la denuncia al otro día y ahora tengo que llevar el video a la fiscalía”, agregó.

Contó que todo ocurrió a la salida del boliche Monkey Club, lugar al que habitualmente va a bailar con sus amigas. “Mi amiga estaba discutiendo con otra chica trans y los hermanos de este la ataron, yo quedé al medio y la Policía vino y pasó lo que todos ya saben”, describió.

En la denuncia relata situaciones de pánico. Asegura que fue examinada por el médico delante de los efectivos y que luego la llevaron junto a su amiga al camino Salta Forestal, “nos golpearon, nos filmaron y nos decían cosas. Me hicieron sangrar la nariz de tantos golpes”.