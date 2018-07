Manteros quieren instalarse en la 1º cuadra de peatonal Alberdi

Durante una nueva protesta, vendedores ambulantes realizaron el pedido y aseguraron que de no encontrar una solución, continuarán reclamando. Aducen que durante la noche no tienen clientes.

El conflicto con los manteros parece no tener fin. Esta mañana volvieron a manifestarse en el centro de la ciudad, esta vez pidiendo poder instalarse en la 1º cuadra de peatonal Alberdi. Amenazan con seguir con las protestas.

Al respecto, uno de ellos, Juan Medina, explicó que no les permiten colocarse en el Casco Histórico sin embargo irán acomodándose pasando la Tienda San Juan. “Nos vamos a poner con plástico de 2 metros por 1,50 y acomodándonos todos los vendedores hasta que nos den una solución, pero no hay respuestas,” dijo a Canal 4.

Asimismo, indicó que durante el día la Policía labra actas de contravenciones y al dejarlos “armar” sus puestos después de las 23, no pueden vender nada. “Queremos un diálogo que sea serio de parte de ellos y una promesa concreta para futuro de todos nosotros, ya nos está apretando mal el bolsillo económicamente a todos porque no estamos vendiendo. A las 11 de la noche no hay nadie ya en la peatonal,” expresó.

Finalmente, subrayó que las manifestaciones y su reclamo continuará hasta recibir una solución concreta por parte de las autoridades municipales.