Por irregularidades clausuraron la clínica Divina Misericordia de Tartagal

La decisión fue publicada en el boletín oficial. Los motivos serían incumplimientos que no fueron resueltos desde el 2009.

El Ministerio de Salud tomó la decisión de clausurar la clínica Divina Misericordia de Tartagal luego de detectar irregularidades que desde el 2009 hasta la fecha no fueron resueltas. Las mismas fueron detectadas por autoridades del Programa de Fiscalización Y Control de Calidad de Servicios de Salud (PRO. FI. C. C. S. SA). La decisión fue publicada en el boletín oficial.

Según informaron desde Video Tar Noticias la decisión perjudica a afiliados de PAMI que en la zona tienen una atención limitada, por ello pidieron soluciones sanitarias.

En comunicación con el actual director de la clínica Pablo Tejerina Sosa, este aseguró no haber sido comunicado de la medida, por lo que buscaban interiorizarse para tomar las decisiones pertinentes.