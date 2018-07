¿Embrujaron a Matthysse en la pelea con Pacquiao?

A días de la derrota que sufrió el chubutense Lucas Matthysse ante Manny Pacquiao, uno de los hermanos de "La Máquina" realizó una polémica declaración en las redes sociales. Compartió una nota en la que se puede ver a una mujer en un extraño comportamiento en el transcurso de la pelea que se llevó a cabo en Malasia.

Walter Matthysse, también fue boxeador y comentó en su cuenta de Facebook lo siguiente: "Me acuerdo cuando a mi me tocó pelear por el título mundial. Estaba súper entrenando. Estaba en mi mejor momento mental y físicamente. Me sentía fuerte, imparable. Recuerdo que ya cuando salí para Estados Unidos ya tuve problemas con el avión".

"Esto lo digo ahora porque este video me hizo acordar a esa vez que estaba ante la pelea de mi vida. Yo estaba súper bien. Estaba invencible. Y hasta el día de hoy no lo puedo creer. Eso que estoy viendo ahí se llama brujería o no sé qué título ponerle. Se ve también que tiene una fotografía. No es excusa solo me recordó cuando perdí la pelea de mi vida y no podía encontrar una explicación. Ahora si tengo miedo. Pero que existen, existen estas cosas. Sino que es eso", escribió Walter en su cuenta de Facebook.

