Habló la mamá del joven que estaría con Iris: “Quiero que mi hijo vuelva y diga la verdad”

La mujer sospecha al igual que la familia de la menor de 14 que ambos están juntos. Dijo que desde el mismo día en que desapareció la adolescente no saben nada de él. Temen represalias en su contra.

Aún nada se sabe de Iris Yavi, la adolescente de 14 años desaparecida desde el 6 de julio, y quien se sospecha que estaría junto un joven de 27 años con quien mantendría una relación amorosa. Por primera vez, la familia del hombre habló del tema y contó su versión de los hechos.

Ramona Chocobar, su madre, cree que efectivamente su hijo se encuentra con la menor pero considera que ella se fue por su propia voluntad. “El viernes 6 él se fue a las 4 de la tarde, se fue en remis y me dijo que ya volvía. Como a las 10 de la noche vino el padre de la chica, un poco ebrio, preguntando por Facundo, me hijo le dijo que no estaba, le dijo tu hermano se fue como hija, se llevó 12 mil pesos,” contó a Canal 11.

Muy afligida le pidió al joven que recapacite, que regrese a su hogar y junto a su hija de 4 años. “Yo también quiero que mi hijo vuelva, que se entregue y que diga la verdad,” expresó.

Además, Aylin, su hermana indicó que la Brigada de Investigación allanó la vivienda en la que viven pensando que lo estaban escondiendo y aseguró que tampoco saben nada sobre su paradero. “Todos le están tirando mierda, todos los tratan de pedófilo, de violín, un montón de cosas que no son. Tengo entendido de que la nena era muy caprichosa, está en esa edad de que quiere hacer lo que ella quiere, capaz que si no lo hacía con mi hermano, lo hacía con otra persona, pero tengo entendido que ella era muy rebelde, tenía mala relación con los padres,” disparó.

Ella cuestionó que el padre de Iris sabía de la relación que mantenían pero sin embargo nunca hizo nada para separarlos. “Si usted tiene una hija, lo ve con una persona adulta besándose, porque no lo denuncia, hace una exposición, no quiero que se acerque más a mi hija,” opinó.

La joven se sumó al pedido de su madre y también anhela que su hermano regrese con la familia. “Le digo que vuelva, que nosotros lo extrañamos, estamos muy preocupados, que piense en la mamá, en la abuela, en mi tía, en su hija, que la familia siempre va a estar, nosotros siempre estuvimos para él. No son las cosas como están diciendo todos, todos la estamos pasando mal,” manifestó.

Finalmente, Aylin aseveró que el señor Yavi adelantó que tomará venganza. “Tengo mi hermana, mis sobrinos que se ponen a jugar afuera, él es alcohólico, quien dice que no nos va a hacer nada, nos va a incendiar la casa,” afirmó.