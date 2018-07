Rosario de la Frontera busca soluciones para 1000 familias sin vivienda

El déficit habitacional no escapa a ninguno de los municipios que la provincia de Salta, este es el caso de Rosario de la Frontera. Actualmente el municipio necesita la construcción de 1000 viviendas para dar respuesta al sueño de la casa propia. “Tenemos niveles de hacinamiento que llegan al 28%, lo sabemos por un monitoreo que hicimos con Primera Infancia. Si bien está por debajo del promedio del NOA no es aliciente este número ya que se traduce en 1000 familias que tienen nombre y apellido” indicó el intendente Gustavo Solís a InformateSalta.

En este marco, indicó que no busca utilizar esta problemática para hacer política. “Yo no prometo nada, no estoy en campaña política, si tengo la posibilidad de solucionar, soluciono incluyendo al municipio en programas del IPV o de Asistencia a las Intendencias” explicó frente a la crítica de un grupo de familias en los últimos días.







El jefe comunal explicó que durante su gestión se han entregado 380 viviendas. “Tenemos un programa de 325 viviendas que se entregaron y vamos entregando 55 viviendas prefabricadas de maderas, por lo tanto, 380 familias ya han tenido la suerte de cumplir con la suerte de la casa propia” añadió a InformateSalta. Además, el pasado lunes junto a autoridades provinciales, se inauguró un complejo de 15 módulos habitacionales que se construyeron con fondos del programa de Asistencia a las Intendencias.

“Los reclamos de vivienda, vienen siempre desde el terreno de la política. Hay que estudiar de donde viene, que medios se hacen eco de eso y que son amarillistas. Siempre tratan de instalar cosas sobre todo cuando viene el gobernador… hay una mano política digamos maliciosa que trata de instalar estas cosas o de generar algún problema. Nosotros no somos suiza pero venimos trabajando en un sentido muy práctico, con muchas obras, con un municipio bien equilibrado” manifestó Gustavo Solís en InformateSalta.







Así es que el intendente de Rosario de la Frontera afirmó que el municipio tiene $400 millones en proyectos presentados a Nación que esperan tener los fondos. “Estos planes no dependen de nosotros pero hay que tratar de tener hechas las presentaciones para que cuando haya financiamiento y podamos ser beneficiarios de estos planes. Apelamos a terminar la obra de hábitat del barrio Abdala este año y con ello ser recompensados con alguna otra obra” concluyó.