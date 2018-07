Concejales rechazaron un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal

Entre los puntos a tratar en una nueva sesión del Concejo Deliberante, aparecía como primero en el orden del día el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. El texto de la iniciativa modificaba la redacción del artículo 77 del Código Tributario. El texto fijaba que la misma sea establecida por el área de Coordinación General de la Municipalidad o el organismo que en su futuro la remplace, pero finalmente fue rechazado por los ediles.

Al respecto, la concejal Socorro Villamayor, se mostró sorprendida debido a que del tratamiento en comisiones tenía dictamen favorable, cosa que cambió durante la votación en el recinto. “Hubo votos contrarios, que no eran de esperarse más o menos en lo planteado en comisión y el razonamiento lógico que está planteando alguna cuestión de orden administrativo,” dijo a FM Profesional.

En este sentido, indicó que elige creer que no se trata de un inicio de campaña, sino de un error de algunos votantes. “Ha sido desfavorable al vecino, no a una decisión del intendente, estamos hablando de una administración ordenada, en cuanto a la presentación del recurso. Quiero pensar que ha habido equivocación de algunos que votaron simplemente. Más que hablar de movimientos, de partidos, quiero creer que ha sido de manera individual, porque no hay motivos para votar en contra,” expresó.

Finalmente, la edil adelantó que ahora habrá que reconsiderar y ver cuál es la postura que tomarán en adelante para poder llevar tranquilidad al vecino.