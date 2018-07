Estremecedor relato de una joven salteña embarazada que no quiere ser madre

En el momento en que el debate por la legalización del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, se encuentra en el tapete de la sociedad argentina, una mujer se animó a contar el calvario que vive llevando adelante la gestación de su embarazo. "Llevo 4 meses de embarazo y no lo quiero tener por muchos motivos, uno de ellos es porque no tengo trabajo y al padre del bebé no le importa", empieza relatando la joven de nuestra provincia.

"El punto es que estoy buscando una familia para este bebé, porque las adopciones son muy lentas, alguien que lo pueda cuidar", agrega.