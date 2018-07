Central no le teme a River: “Ellos tienen dos piernas y nosotros también”

Flavio Guanca, jugador que llegó desde Pellegrini, en diálogo con InformateSalta, palpitó el partido que jugará Central Norte ante River Plate el próximo domingo, desde las 18 horas, en el estadio de Colón de Santa Fe.

Batería, como lo llaman sus amigos, es la clase de jugador que todo equipo quiere tener, batallador, incansable, las peleas a todas, guapo en la cancha y algo que lo eleva por sobre los demás: juega con el corazón. “En el partido trataremos de olvidar de que es River y jugar a lo que nos dice el turco”, dijo.

El jugador explicó cómo fue el llamado del “Turco” Apaza.” El técnico me llamó y me dijo que me quería para sumarme al plantel, que me quería para jugar ante River. No le creía (risas) y me dijo, en serio, ¿qué te estás achicando? y le dije súmame”, aseguró.

En la oportunidad, destacó la fortaleza del plantel y la sabiduría de los jugadores con experiencia. “El grupo está muy metido, mis compañeros y su experiencia suman, calman la ansiedad de los más chicos, que ya lo están jugando antes al partido. Hay que esperar el día del partido y dejar lo mejor”, señaló.

A solo algunos días de enfrentar a River para el gladiador hay que ser inteligentes. “Lo primordial es mantener el arco en cero. Los minutos dirán como se va a desarrollar el partido, no tenemos que descuidarnos y ser inteligentes. Alguna vamos a tener”, manifestó.

Luego dijo que jugar ante el equipo de Marcelo Gallardo es una sensación única. “Te cambia la cabeza. Lo que se va a jugar el domingo creo que hay que trabajarlo de la mejor manera. Mas allá que se un partido, nos jugamos la clasificación para Central Norte, los colores que hoy estoy defendiendo”, aseveró.

Además señaló que "nada es imposible" porque dentro del campo son 11 contra 11. “Habrá que batallar desde que ruede la pelota y pelear. Es River y nosotros somos Central, pero somos personas iguales, ellos tienen dos piernas y nosotros también”, afirmó.

Por último confirmó que es hincha del equipo millonario pero que dentro del campo defenderá los colores del azabache. “Trataremos de dar lo mejor, con la garra de cada jugador. Una u otra vamos a tener y tenemos que acertar. No hay que jugar al ritmo de ellos y hay que estar cerca de nuestra marca, porque les das espacio y te pueden liquidar”, finalizó.