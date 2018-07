Denuncian que el merendero Caritas Sonrientes vende leche donada

La Municipalidad se verá en la obligación de investigar la denuncia de una salteña que descubrió venden leche en polvo marca Purísima a 70 pesos en el Merendero Caritas Sonrientes que funciona en el barrio Mosconi, el caso salió a la luz por Radio Vos.

La mujer salió al aire y contó que vio la oferta en Facebook, los oferentes son dos perfiles uno a nombre de Natalia y el otro como Cristian Flores, la propuesta era “juntar pedidos y llevarlos a la Plaza Belgrano, yo no podía ir hasta ahí y le pedí retirarla, me dio la dirección y cuando fui me di con el merendero”, dijo la denunciante.

Contó que busca comprar la leche para un evento solidario del día del niño y al ver la situación filmó la transacción. “Una mujer grande salió y me vendió las leches”, con la prueba hizo público el caso.

Foto ilustrativa





En el programa radial también entrevistaron a la acusada, Natalia, quien aseguró que la leche se la dieron en la salita. “Tenía tres leches que le dan a mi bebé de la salita, pero él no las toma y por eso las vendí para comprarle yogur, son leches de la salita. Le dije a la mujer que se las dejaba en la casa de mi mamá”.

Tras ser confrontada respecto a que se trata de un beneficio social, donde si la criatura no la consume no debe retirarla ella contestó: “Es la primera vez que las vendo, todo el mundo lo hace, no sé porque se ponen así, uno lo hace por necesidad. Me están difamando y les voy a hacer la denuncia”.

El caso no quedó ahí, una vecina del barrio Mosconi acusó a la familia a cargo del merendero. “El lugar abre de vez en cuando, pero ahí se puede comprar fideos, leche, jabón, arroz, aceite, mermelada. Hay una habitación llena de mercadería, uno va encarga y te preparan el pedido. También juegan a la lota dos veces por semana, el premio es mercadería”.

Ante la gravedad de la situación una de las directoras de la Cooperadora Asistencial, Adriana Portal, se comprometió a investigar el caso. “Me parece espantoso que alguien venda beneficios”. Dijo que los módulos alimentarios que se entregan poseen leche en polvo, mientras que la asistencia niños se hace con leche larga vida.