Amigos, los hermanos de corazón

Para los Enanitos Verdes un amigo es una luz que brilla en la oscuridad, para Ciro de Ataque 77 un hermano del alma, Roberto Carlos quería tener un millón para así más fuerte poder cantar, y yo creo que son mi segunda familia, la que pude elegir. Hoy, 20 de julio, día en que se festeja el Día del Amigo, quise preguntarles a ellos que significan en su vida.

Algunos valientes se animaron a decirlo en video, otros un tanto más tímidos lo expresaron a través de WhatsApp pero todos coincidieron en que son personas que ocupan un lugar muy importante.

Somos seres sociales y la gran mayoría comienza a tener los primeros amigos en Jardín de Infantes, yo en cambio, tuve mis dos primeros amigos, Nuria y Alejandro, casi a la par que empecé a hablar y caminar, con los que compartí gran parte de mi infancia, mi adolescencia y con quienes sigo en contacto hasta hoy en día, casi 30 años después.

Una mudanza, cuando tenía 5, me obligó a comenzar de nuevo y un buen día me encontré a una dulce niña, casi de misma edad, que jugaba con su cocinita en las escaleras de mi edificio que me preguntó si quería ser su amiga, lo que inmediatamente acepté, ella es Rocío, una gran amiga todavía sigo teniendo. Nuestro pequeño grupo fue creciendo de a poco, llegaron Carolina, Florencia, Ana, Carla, Flavia y Constanza, para vivir tardes a puro juego.

A medida que fuimos creciendo, tuvimos nuestras primeras “fiestas”, en las que una mamá nos cocinaba pizzas y bailábamos hasta las primeras horas de la noche, más no nos dejaban claro, ahí comenzamos a conocerlos a ellos, Rafael, Pablo x 2, Rodrigo, Franco, grupos que rápidamente fusionamos.

Con el correr de los años, cada uno tomó caminos diferentes pero los recuerdos de tantas macanas, partidos de fútbol, de jockey, quemados, y tantas otras cosas más compartidas, quedaron grabadas en mi memoria.

Ya en el secundario, me encontré con un nuevo grupo de amigos del barrio, con las mismas chicas, pero con diferentes chicos. Fue en ese momento que llegaron ellas, Silvana y Lucía, las únicas nuevas amigas, que con el tiempo se convertirán en dos de mis grandes confidentes. Comenzaron los primeros romances, los primeros noviecitos, los primeros besos pero siguieron los juegos, deportes y las fiestas, con permiso hasta la madrugada. Una sandwichería era nuestra favorita para poner, un fin de semana cada tanto, música y bailar un rato.

A la par, en quinto año, haberme cambiado de banco en el colegio me regaló la amistad de Mariana, mi compañerita de escritorio, Luis, Marcelo, Facundo, Néstor, Atiko y Natalia, con quienes viví un viaje y cena de egresados inolvidables.

Luego la universidad, Deportea, Troka e InformateSalta me permitió conocer personas maravillosas, con quien compartir el día a día, y sin querer queriendo, experiencias, consejos y charlas sobre nuestras vidas fuera de las cuatro paredes de un aula o de la oficina.

Y hace cuatro años llegaron ellos, “Los Copados”, un grupo que se fue conformando con el amigo del amigo, que fue creciendo, que me hizo conocer historias de vida, de amor, de corazones rotos y trajo a mi vida a las personas con las que comparto cada vez que se puede. Lucía, Luciana, Estefanía, Javiera, Rocío, Anitas, Denis, Didier, Fedes, Juan, Ignacio, Constantino, Juan José, Nahuel y Martín. Tantas ‘juntadas’, risas, juegos, viajes y hasta un campamento del que nos acordamos siempre porque nunca llegamos al destino que buscábamos.

A todos ellos quiero decirles gracias por cada palabra, por cada consejo, por cada abrazo, por cada mirada cómplice, por cada macana, por cada risa, pero por sobre todo gracias por ser parte de mi vida. Y a todos ustedes, que están del otro lado de la pantalla, amigos virtuales de InformateSalta ¡Feliz día del Amigo!