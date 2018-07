Iris vuelve a un conflictivo entorno familiar ¿un infierno del que buscaba escapar?

La fuga de hogar por parte de un menor o adolescente, generalmente esconde por detrás un complejo entramado de situaciones familiares que se disimulan o esconden, hasta que ya es tarde. Rara vez obedece a un mero capricho personal de quien decide hacerlo.

El caso de Iris Yavi Gonza, hallada ayer en Buenos Aires junto a un joven de 27 años, vuelve a poner al descubierto este tipo de conductas que no se justifican, pero que sin dudas tiene que ver con los motivos por los cuales decidió irse de su hogar.

La última denuncia radicada por el padre de la menor apunta contra Facundo Chocobar, por instigación a la fuga y estupro, lo que llevó a la detención del chico tras el hallazgo. Sin embargo, y para tratar de entender el complejo contexto que llevó a adolescente a tomar finalmente esa decisión, que repetimos no se justifica; pero sobre todo para alertar que algo se debe hacer para que no vuelva a suceder, procedemos a explicar un poco el infierno que seguramente vivía en su hogar.

En primer lugar tenemos al padre, un sujeto con problemas con el alcohol, y con serios antecedentes policiales. Jorge Yavi cumplió una condena de 8 años por homicidio simple con arma de fuego, y recuperó su libertad en el año ´96.







Su prontuario incluiría varias causas por lesiones y amenazas, que también derivaron a que estuviera preso. Y por si fuera poco, existen denuncias por violencia de género.

La familia de la nena tenía pleno conocimiento de la relación existente con Facundo Chocobar, el joven de 27 años, y que los misma llevaban 2 o 3 meses juntos.

Entonces, analizando lo que seguramente era una situación familiar compleja, con falta de contención y afectos, no es tan difícil entender por qué Iris no tuvo las herramientas suficientes para discernir sobre cual era el camino para su bienestar.

Hotel Azul, Buenos Aires, lugar donde fue hallada Iris Yavi







Operativo costoso

Fueron necesarios 13 días de intensa búsqueda, con más de 50 efectivos que siguieron un derrotero por Salta, Jujuy y Buenos Aires, lo que implicó un enorme gasto y despliegue de recursos.

Según averiguaciones que pudo hacer InformateSalta, se calcula en más de $500.000 lo que demandó hallar, y por suerte en perfecto estado, a la menor fugada. Si bien es una obligación del Estado hacerla, pero se trataba de una situación evitable, donde la mayor parte de la responsabilidad recae en su propia familia quienes no le habrían dado la contención necesaria. La misma que salió a criticar a la Policía por demoras y falta de información.

No se pretende justificar lo que sucedió, pero no se puede obviar los motivos que podrían haber llevado a esta fuga de hogar para que no vuelva a suceder en el corto plazo. Porque si esa falta de contención y diálogo, sumado a que posibles hechos de violencia sigan, el tormento que vivía la menor no cambiará.

¿Es común que un adolescente se vaya de su casa? ¿Por qué huyó de quienes supuestamente la debían cuidar?

Los menores en estos entornos familiares descritos, son personas vulnerables, expuestas y propensas a que cualquier persona que ofrezca el mínimo de contención y afecto incidan sobre ellos y sus decisiones.

Ahora esta nena debe volver a su casa, a vivir bajo el mismo entorno que pudo haber motivado su fuga.

¿Habrá quien se encargue de evaluar ese entorno, las condiciones en que vive, y cuál era el trato que recibía?