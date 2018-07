Manteros denuncian agresiones de la policía y de  inspectores municipales

El portal de noticias DNI Salta, hizo pública la denuncia de la señora Claudia Liendro quien dice que trabaja en la calle desde los 5 años. Hoy se siente perseguida por los inspectores de la subsecretaria de Control Comercial.

La señora denuncia que su marido salió a trabajar como todos los días, ingresó a un local a desayunar junto a otros manteros cuando de repente ingresaron policías e inspectores y lo golpearon. Además, sostuvo que una mujer embarazada también fue agredida y luego secuestrado su mercadería.

“Vendo desde los 5 años en el centro, quiero denunciar una persecución contra mí y mi familia de parte de la Dirección de Control y sus inspectores. Mi marido hoy salió a trabajar como todas las mañanas al centro, entró a desayunar con sus compañeros a un local, vio que afuera estaba lleno de policías y entró un funcionario municipal, que se tomó el atrevimiento de meter a toda la Policía en el negocio. Lo golpearon a mi marido, le quitaron toda la mercadería, golpearon a otra mantera embarazada" relató.





En cuanto a la detención y procedimientos policiales, reclamo: "Después de ser golpeado entero, mi marido estuvo ocho horas detenido y yo no sabía dónde se lo habían llevado. Gracias a que yo acudí a la prensa lo dejaron en libertad”.

Por último la mujer lanzó acusaciones y amenazas: “Sólo me queda dedicarme a vender droga, marihuana, porque este gobierno apoya eso. Lo único que quiero decirle a este funcionario es - vos no me vas a sacar de la peatonal, porque mi hijo con eso come-".