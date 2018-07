Una cárcel sin muros ni celdas: El desesperado pedido de Nahir Galarza

Luego de un incansable juicio, Nahir Galarza fue declarada culpable por quitarle la vida a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos balazos por la espalda. El caso que generó controversia a nivel nacional, suma un nuevo capítulo con el pedido que la condenada hizo en las últimas horas.

Así como diferentes diarios de Entre Ríos anuncian, Nahir Galarza solicitó ser trasladada a una prisión VIP. Se trata del Penal N°9 de la provincia de Entre Ríos más conocido como “La Granja Colonia El Potrero de Gualeguaychú”.

Este lugar es la única cárcel mixta de la provincia de Entre Ríos y no parece una prisión, sino más bien un lugar de rehabilitación en donde Nahir Galarza podría tener ciertas libertades y trabajar con animales del corral. Allí se encuentran 24 mujeres recluidas, pero deberían haber sólo 15. Además de 237 hombres y por el momento, no hay lugar para Nahir Galarza aunque ella y su familia solicitaron específicamente que pueda ir ya que no hay muros ni celdas, explica Diario de cuyo.

Las autoridades aseguran que la falta de espacio es uno de los motivos por el cual la joven no puede cumplir su condena allí pero además, se niegan a darle algún tipo de beneficio especial.

Hasta el momento, la joven se encuentra presa en un calabozo de la comisaría del Menor y la Mujer. Pero, cuando la condena quede firme, deberá ser alojada en un penal.