Mano a mano con Mar Tarrés, antes de su presentación en Salta

Fue en el 2016 cuando Mar Tarrés fue elegida como La Chica del Verano en los Premios Vos de Carlos Paz. Este reconocimiento fue quizás el que precipitó su carrera a pesar de que ya lleva seis temporadas en su haber. Dentro de sus presentaciones, destaca “Minas jodidas”, la obra con la que alcanzó aun mayor popularidad y que muchos usan de referencia a la hora de presentar a Mar. Será precisamente con esta pieza que Tarrés volverá a su tierra natal.

Tiempo atrás, Mar trajo a Salta esta misma obra, pero se presentó en una sala chica que la obligó a hacer dos funciones atendiendo la gran demanda de la gente. Por eso tomó la decisión de volver a nuestra ciudad pero para presentarse en una sala con mayor número de plazas. En este caso, “Minas jodidas” se presentará el Teatro del Huerto.

En diálogo con InformateSalta, Mar Tarrés anticipó que se trata de “un show divertido para reírse mucho. Si bien la gente cree que es solo para mujeres, también es para que los hombres vengan a divertirse”. Los temas serán variados, pero así como promete la standupera, “será para hablar a calzón quitado como si todas las persona que estén en el Teatro se conocieran de toda la vida, porque son personas que se van a reír en definitiva de las mismas cosas”.

“Son más de 100 monólogos diferentes donde la gente se siente identificada porque habla de cosas simples como tomar mate, hablar con tu amiga, contarle que te pelaste con tu novio, o sobre sexo”, anuncia Tarrés, a lo que añade “está hecho para levantar el autoestima a las mujeres. La mujer que sale de la función, sale creyendo que puede todo, sale hecha una Mujer Maravilla, porque “Minas Jodidas” es una obra que habla de los fracasos. Hago humor con esos fracasos. Cuando vos ves que al otro le paso lo mismo y que te podes reír en compañía de lo que les pasó es porque va sanando”.

Arriba del escenario, abajo del escenario

Otra faceta por la que se destaca Mar Tarrés es por ser activista de la revalorización de los cuerpos de talles grandes. Es por ello que ya cuenta con numerosas sucursales en todo el país donde vende indumentaria femenina en talles especiales. Al respecto, Mar enfatiza: “Siempre luché porque incluyan cuerpos reales en desfiles. Los desfiles no están representando a la sociedad. Puedo ver un desfile con Pampita pero a esa ropa no me la puedo poner. No se trata de fomentar la obesidad, ni la anorexia, se trata de incluir y respetar el momento que está pasando cada persona con su cuerpo”.

Este emprendimiento surgió a partir de la realidad que vivía Mar y que padecen muchas mujeres: no existe variedad de ropa en talles especiales. “Tenía que salir vestida con un mantel, parecía una señora de 60 años”, recuerda la humorista. A partir de esto empezó a traer ropa variada, vistosa y sensual para mujeres reales.

“Yo toda la vida fui la gordita a la que no dejaban entrar al boliche. Me decían que no había lugar y atrás mío dejaban pasar a tres minas flacas. ¿O sea una gorda vale lo que tres flacas? Yo aprendí a reírme de la palabra gorda, aprendí a que no me haga daño aunque no es la palabra la que duele, me duele la carga negativa y la intención del otro de dañarte. Por eso empecé con el negocio de la ropa, para que se dejen de buscar referentes imposibles de alcanzar”, finaliza.

Para agendar: “Minas jodidas” se presentará el próximo 27 de julio en el Teatro del Huerto. Además se podrá disfrutar de un desfile de la indumentaria que trabaja Mar. Las entradas pueden conseguirse en su local de Gral. Güemes 904 (esquina 25 de mayo).

También te invitamos a formar parte de nuestro sorteo de entradas: