Docentes preocupados por una posible prórroga de las reuniones paritarias

El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal jugaron en contra para los trabajadores. En el marco de la reapertura de las negociaciones paritarias con los gremios, el ministro de Economía, Emiliano Estrada, explicó que las negociaciones podrían extenderse a partir del recorte de $3.630 millones que exigió Nación a la provincia a los fines de alcanzar la meta de déficit fiscal del 1,3%.

La dilatación de las paritarias sería una de las principales consecuencias de los ajustes del Estado Nacional. Docentes ya manifestaron su preocupación, aunque esperan encontrarse nuevamente con la ministra de Educación, Analía Berruezo, en una reunión programada para mañana.







“No tenemos confirmada la hora, pero estaba programada para mañana. La semana pasada dejamos un petitorio con diversos temas, y además solicitamos que esté presente un legislador nacional por Salta, para poderles explicar todos los recortes que estamos sufriendo y ver si ellos pueden, a través de las Cámaras, buscar una solución”, señaló en InformateSalta el secretario general de AMET, Eloy Alcalá.





Con respecto a las declaraciones del ministro Estrada, Alcalá indicó que “se dio a entender que no tenía sentido reunirnos ahora teniendo en cuenta que todavía no saben qué porcentaje pueden otorgar”. En este sentido, remarcó que “la semana pasada dejamos el petitorio y esperamos que mañana nos hagan un ofrecimiento para ir avanzando y trabajando en el aspecto salarial. Las cuotas que dejaron para octubre deberíamos adelantarlas cuanto antes, y además hacer una mejora para poder cubrir la inflación”.

Otro tema que preocupa de manera urgente a los docentes es el incentivo: “Nos preocupa que el incentivo no sea incorporado en el presupuesto 2019, si es así no se lo pagará el año que viene. Desde el 2010 en adelante se lo fue incorporando en el presupuesto, pero ahora no tenemos esa certeza. Por eso es importante que estén los legisladores en las reuniones”, señaló.