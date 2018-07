Revuelo en México: un conductor de televisión dice en las redes que dejó de ser homosexual

"El problema principal de mi adicción fue no aceptarme como soy… soy homosexual, como dicen soy gay", expresó en 2013 ante las cámaras.

En 2013, durante un programa en vivo de la cadena Televisa, el conductor mexicano Mauricio Clark sorprendió y dio de qué hablar al revelar en televisión nacional que era homosexual y que también tenía un problema de adicciones.

Después abandonó la televisora asegurando que lo más importante era su salud y que a partir de entonces se mudaría al estado de Veracruz, para convertirse en entrenador de atletismo y desde entonces se le perdió el rastro.

Pero ahora, Clark volvió a ser noticia al señalar en sus redes sociales que había dejado atrás la homosexualidad.

"¿Que qué opino de la homosexualidad? Que es parte de mi pasado", escribió en un polémico tweet.

Las reacciones no se hicieron esperar. Internautas inmediatamente lo increparon para asegurarle que la homosexualidad no se quita porque no es una enfermedad.

"Increíble, pero cierto. Justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos. Abrazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida", expresó en tweets posteriores.

Durante su tiempo alejado de los reflectores, Clark trató su problema de adicciones y se convirtió al cristianismo.