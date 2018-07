Busca puerta por puerta testigos del accidente donde murió su marido

El hombre murió en un siniestro vial que ocurrió hace una semana camino a Colón, en Cerrillos y al no recibir una respuesta por parte de la Policía, su mujer decidió investigar que sucedió por su cuenta.

Hace una semana Fernanda perdió a su compañero de vida, a su esposo, en situaciones poco claras, en un siniestro vial del que poco se sabe. En su afán por encontrar justicia y al causante, salió puerta por puerta a busca de alguien que pueda aportar datos.

“Personalmente salimos con mis cuñadas a caminar, a preguntar a la gente, pero nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Hemos ido a preguntar en la Comisaría de Cerrillos por los papeles que ya tendrían que estar en Fiscalía para que empiecen las investigaciones. Nos dicen que eso lleva tiempo, que demora, nos tienen de acá para allá,” contó en diálogo con InformateSalta.

Al no encontrar una respuesta, decidió empezar a investigar por su cuenta. “Pedimos, a través de los mensajes por redes sociales, que testigos que hayan visto, que tengan información, datos para aportar, que se comuniquen con nosotros, que hablen, que nos cuenten,” indicó.

Pese a entender el miedo de algún vecino de verse ‘involucrado’, pidió colaboración para poder esclarecer el caso. “Las personas somos así, me incluyo, por miedo no queremos hablar, pero es ayudar, aportar para que se esclarezca si es un caso que hubo un imprudente en la ruta y lo mató a mi esposo. Y si fue un accidente casual, que le tocó a él, también quiero saberlo, pero que se investigue realmente como tiene que ser,” dijo.

En este sentido, acusó a la policía de inacción y aseguró que pese a tener las imágenes de una cámara de seguridad cercana a donde ocurrió el hecho y a los datos que aportaron, no se ‘mueven’ en el caso.

“Una de las respuestas que yo obtuve de la Policía de Cerrillos es que no es el único caso, tenemos mucho. Es así la manera en la que me han contestado, he recibido muchísimo maltrato de la policía, comentarios de la gente también al responder, uno tiene que escuchar de todo al andar preguntando,” lamentó la mujer.

Finalmente, subrayó que la única información que manejan es que el segundo involucrado sería el conductor de una camioneta negra. “Un testigo nos dijo haber visto una Amarok. Todos trascendidos, nada concreto,” concluyó Fernanda a este medio.