El ping pong de preguntas y respuestas sobre alquileres en Salta

InformateSalta se hizo eco de las numerosas dudas y reclamos de salteños que alquilan viviendas para ello la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, Andrea Ramonot visitó nuestra redacción y contestó dudas de los lectores.







¿Cómo denuncio a una inmobiliaria que trabaja sin matrícula?

Las matrículas no se venden, ni se prestan, son personales y toda aquella persona que trabaje sin una está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Además no tienen derecho al cobro de los honorarios. En el Colegio estamos para recibir las denuncias de estos casos.

¿El contrato de alquiler por cuánto tiempo se puede hacer?

Según la ley del Código Civil los contratos se hacen por un mínimo de dos años y un máximo de diez.

¿Cuánto es el máximo de aumento que puede pedir el propietario?

El criterio es del propietario, pero la figura del 12.5% semestral es un poquito más que el 25% anual, esos son los motos que nosotros recomendamos porque en realidad el propietario puede pedir lo que quiera, lo cierto es que hay que tomar conciencia y acompañar la inflación.

¿Cómo se media ante el pedido de un garante propietario?

Tenemos que distinguir dos tipos de situaciones, una cosa es un garante colocatario que sería una persona responsable, solvente y que no viva dentro de la propiedad y que dé su firma cosa de que si la persona que está dentro de la propiedad no puede cumplir por alguna razón, tenes alguien por afuera que pueda responder ante ese incumplimiento.

Muchas veces para probar la solvencia de un garante se pide que sea propietario pero no significa que esa propiedad sea aplicada a algún tipo de hipoteca o prenda.

¿Cuáles son las garantías de los inquilinos?

Un inquilino tiene que exigir las comodidades mínimas que necesita, no le pueden alquilar una vivienda sin luz ni agua, tiene que tener los servicios mínimos. Todo lo que hacer al funcionamiento tiene que estar garantizado, hay cosas menores que se dañan por el uso y lo debe arreglar el inquilino, pero problemas mayores deben ser reconocidos por el propietario.







¿Se puede rescindir un contrato antes de los dos años?

Durante los primeros seis meses no se puede rescindir, sino hay que pagar seis meses de alquiler, entre los seis y el año se paga un mes y medio de multa y desde el año uno solo.

¿Quién debe hacerse cargo de la comisión inmobiliaria?

Los honorarios inmobiliarios los paga el inquilino. Desde siempre el inquilino afronta este gasto. En Capital Federal se sancionó la ley los inquilinos no pagar ese honorario pero hecha la ley y la trampa igual lo siguen afrontando con otros gastos que se le adjudican.







¿Cuál es la situación del mercado?

Está muy dificultoso, hay mucha demanda. Hay un déficit habitacional muy alto. La rentabilidad de una propiedad no es tan alta y muchos decidieron vender.

Los ingresos son como una pirámide, son pocos los que buscan una casa de 30.000 en un club de campo la mayoría busca cosas económicas y dependiendo de las necesidades. Hay clientes para todo.

Denuncia: “Estoy alquilando y el inmueble se encuentra con mucha humedad en la parte del lavadero, cuando cumplí los seis meses me aumentó el 20% ahora me quiere volver a aumentar el 20% que me recomienda.

Si lo tiene firmado lo deberá cumplir, si hay un corredor inmobiliario debería exponer la situación. Un 20% semestral de actualización no lo recomienda el colegio bajo ningún concepto.