¿Es verdad que Sol Pérez estuvo a los besos con Centurión?

¿Es una estrategia para despistarnos? Luego de que salieran a la luz una serie de fotos de Sol Pérez y Ricardo Centurión bailando juntos en la noche porteña hablamos con la ex chica del clima.

"Centurión me cae diez puntos, tenemos súper buena onda pero sólo tenía su gorra. No me tiró onda" dijo.

Sin embargo, cada vez son más los testigos que afirman que fue más que un baile lo que tuvieron. Lo cierto es que la modelo habría festejado su cumpleaños con una previa en su departamento junto a su grupo más íntimo de amigas. Luego habrían ido al boliche Bayside de Costanera a encontrarse con el futbolista y su grupo de amigos. Cuando ellas llegaron se dirigieron al vip del lugar, donde ya estaban los chicos esperándolas con unos tragos.

Risita va, risita viene, intercambio de gorra y algún que otro bailecito fue sólo el inicio de esta ¿buena onda? entre la rubia y el jugador, que se quedaron hasta última hora en el lugar. "Una gorra no quiere decir nada. El Vip es gigante, no estábamos juntos, estábamos bailando" se excusó, un poquito nerviosa, la sobri de Pérez. Aunque, son varias las fuentes que indican que los vieron muy (pero muy) cerca. Más precisamente cuentan que estuvieron a los besos toda la noche.