Plenario por el aborto: "Se dijeron barbaridades que no voy a aceptar"

El debate por la legalización del aborto se reanuda este martes en el Congreso con la quinta jornada de audiencias informativas ante los senadores, consignó Clarín.

El primer orador fue Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación, quien manifestó que "se han dicho una serie de barbaridades que no estoy dispuesto a aceptar. Han salido cosas y he tenido algunas difamaciones y calumnias. Yo vengo del mundo de la investigación. Soy investigador del Conicet, tengo muchas publicaciones. Digo esto porque algunas de las cosas que se han dicho es que tenía algo que ver con la revista The Lancet. Es la revista científica más prestigiosa de la literatura médica, publicar ahí es un honor para cualquier sanitaria e investigador clínico. La revista sacó unas serie con derechos en salud sexual y reproductiva, en la cual participe honrado", se defendió el ministro de Salud al finalizar su exposición.

"No conozco la Planned Parenthood. La conocí en las últimas semanas, no tengo absolutamente nada que ver. En lo personal, ni la institución de la que formé parte hasta hace un año y medio tuvo nada que ver”, agregó.

Hablan hoy:

Adolfo Rubinstein. Médico, ministro de Salud de la Nación.

Miguel Schiavone. Médico, rector de la Universidad Católica Argentina.

Eleonora Lamm. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Ernesto Beruti. Médico, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Austral.

Leonel Briozzo. Exsubsecretario de Salud de Uruguay.

Gerardo Amarilla. Diputado de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay.

Patricio Sanhueza. Secretario del Comité de Mortalidad Materna de México.

Alejandro Etchegaray. Médico, director del Programa de Cirugía Fetal.

Ginés González García. Médico, exministro de Salud de la Nación.

Carlos Regazzoni. Médico, extitular del PAMI.

Roberto Saba. Abogado, doctor en leyes, docente de derecho constitucional.

Julia Elbaba. Médica, magister en bioética, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Fasta.

Nora Maciel. Investigadora de la Facultad de Derecho UNNE, integrante del Grupo Niñez Vulnerable, referente de derechos humanos y defensora de pobres y ausentes de la primera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes.

Alejandro Barcelo. Magister en bioética.

Juana Garay. Estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Fernando Toller. Director de la carrera de Derecho de la Universidad Austral.