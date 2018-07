“Al pararse la obra pública quedó mucha gente sin trabajo”

Luego que desde la Cámara de la Construcción de Salta manifestaran su preocupación por la pérdida de más de 2 mil puestos de trabajo con respecto del año pasado, Rubén Aguilar, secretario de UOCRA, en diálogo con InformateSalta, confirmó las alarmantes cifras y aseguró que incluso “se despidieron trabajadores con 20 años en la misma empresa”.

En la oportunidad, señaló que la razón obedece a la paralización de la obra pública. “Yo lo vengo denunciando desde fines del año pasado que se estaban despidiendo personas, el Estado hasta ahora no hizo nada más que mirar lo que está pasando", se quejó.

En ese marco, responsabilizó al Estado y se mostró preocupado ante los anuncios de nuevos ajustes en la obra pública. “Evidentemente hay un conflicto que tienen con las empresas, y que no lo han resuelto y en el medio quedan los trabajadores de la construcción, de los corralones, los que hacen cemento, ladrillo, ceramistas, al pararse las obras queda mucha gente sin trabajo”.

En vista de ello, hizo hincapié en el difícil momento que atraviesan los trabajadores, que si bien cuentan con el programa del Fondo de Desempleo, no les alcanza. “Hay muchos emprendimientos privados para que puedan hacer una changa pero eso no le da ninguna garantía, ellos trabajan para comer en el día, y no saben si al otro día van a tener”.

En la oportunidad, remarcó que la inflación ‘devoró’ el acuerdo paritario y acabó también con los puestos de trabajo. “Nosotros acordamos un 15% hasta marzo del año que viene que hoy ya es una desgracia, no solo que quedaron los sueldos bajos, sino que también se despidió a un montón de gente”.

Por último, sostuvo que dentro de la UOCRA a nivel nacional están trabajando para ver los pasos a seguir. “Este no es un problema que afecta únicamente a Salta, sino a todo el país”, finalizó.