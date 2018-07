Para cumplir su última voluntad, un hombre busca a su hija en Salta

Una búsqueda, una despedida, es lo que intenta concretar Elena, quien busca desesperadamente a su tía, Edelmira Campos, se fue de San Ramón de la Nueva Orán hace 34 años. “Mi abuelo está muy grave, solamente pide verla, por última vez, necesito que ella vuelva”, dijo la joven en diálogo con InformateSalta.

Lo poco que se sabe es que “Betty” como la conoce su familia, se fue luego de una pelea entre hermanas y nunca más volvió. “Hace un año y medio un amigo me dijo que la vio en Salta y me dijo que me iba a ayudar a ubicarla, pero murió en un accidente de tránsito. Es muy triste lo que nos pasa”, relató.







Su abuelo, Rogelio Campos, tiene 85 años, “está muy enfermo y solamente la llama, quiere despedirse de ella, los médicos no nos dan esperanzas y nosotros buscamos cumplir su última voluntad”.

“Tía si por favor lee esta nota comuníquese conmigo, el abuelo sigue viviendo donde siempre, la quiere ver, o llámeme al 387 822-1240”, le pidió.