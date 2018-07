Ex porteros del hospital del Milagro continúan reclamando trabajo y pagos atrasados

Esta mañana, dos trabajadores se subieron a lo alto de la cartelería, aproximadamente 15 metros de altura, en la intersección de Avenida Sarmiento y Entre Ríos. Un referente dijo que la situación es crítica ya que no trabajan ni le cancelan la deuda.

En dialogo con AM 840, José Manuel Fernández, de UTEDYC explicó que hace 5 meses están sin trabajar sumado a que no les han pagado la deuda que mantiene la empresa manejada por Veteranos de Guerras que a su vez, aseguran no estaría recibiendo los pagos desde Salud.

En el caso de sus dos compañeros que decidieron subirse a carteles con más de 15 metros de altura, dijo que se debe a que viven una situación desesperante.

#Ahora | Porteros del Hospital. Del Milagro dependientes de la asociación de ex combatientes de Malvinas se manifiestan por la falta de pago, dos de ellos subidos a un cartel amenazan con tirarse, exigen la presencia del ministro de salud pic.twitter.com/HqP9s4JbyU — Federico Zamarian (@fedezamarian) 25 de julio de 2018

Consultado por una posible solución de parte del Gobierno, donde una nueva empresa que ganó la licitación los absorbería en su totalidad y teniendo en cuenta que fue revocado el contrato con la empresa a la que pertenecían, explicó que no quieren tomarlos en su totalidad y que quieren cambiarle la categoría de portero a seguridad por lo que se presentó una impugnación al respecto.

“No reconocen nuestro trabajo como porteros y quieren que pasemos a ser de seguridad. La empresa no está obligada a tomar a todos los trabajadores. Es como que un albañil pase a ser zapatero.”

En tanto anticipó que analizan denunciar a la empresa y al Estado por malversación de fondos.