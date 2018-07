Taxistas increparon a un remisero que circulaba con dudosa habilitación

En el marco de la "guerra" entre taxistas, remiseros y transportistas ilegales de pasajeros que se vive por estos tiempos en la capital salteña, un curioso hecho, que a su vez estuvo plagado de tensión y dramatismo, se vivió durante la jornada del martes en pleno centro, en intersecciones de San Martín y Peatonal Alberdi.

Según consignó DNI Salta, un remisero, al momento de cargar a seis pasajeros, varios de ellos niños pequeños, es interceptado por un agente de tránsito e increpado por taxistas que trabajaban en esa esquina, ante la dudosa condición de remis del auto que utilizaba para trabajar, que portaba un dudoso cuaderno habilitante supuestamente propiciado por la Asociación Metropolitana de Transporte (AMT), pero sin logo ni identificación.

"¿Quién te autoriza, la AMT, qué personal? No te puede autorizar. Tenés la clase A B O, es la licencia común, está gritando 'Güemes', no puede trabajar así. Ponete licencia de taxi y laburá, no tenés logo ni identificación de remis, ¿por qué te da cuaderno la AMT? No lo dejemos salir. Es una burla. Encima lleva seis personas, criaturas", vociferó con rabia un taxista, mientras el supuesto remisero le mostraba al inspector de tránsito un cuaderno de dudoso origen, mientras repetía que la AMT lo autorizó para trabajar, salpicando de alguna manera al mencionado organismo de control.

Lo cierto es que se trataba de un vehículo sin identificación de remis, pero cuyo conductor, con cuaderno en mano hacía trabajar.